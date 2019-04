Financiële problemen voor drukker Libelle

Circle Media Group (CMG), het bedrijf achter de drukkerij Roto Smeets, heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de meeste van zijn Nederlandse activiteiten. Daarmee dreigt een faillissement voor de drukker die onder meer de Libelle en de Donald Duck vervaardigt.

Roto Smeets is onder meer actief in Deventer en Weert onder de naam Roto Smeets en is ook het bedrijf achter Senefelder Misset in Doetinchem. Volgens het moederbedrijf CMG liggen uitdagende marktomstandigheden in de Europese grafische industrie ten grondslag aan de surseance. De leiding van het bedrijf onderzoekt een mogelijke reorganisatie van de onderneming.

Ten tijde van de surseance blijven de drukkerijen gewoon operationeel. De marketingtak in Amstelveen valt buiten de regeling. Ook activiteiten in België, Oostenrijk, Spanje en Hongarije zijn geen onderdeel van het uitstel van betaling. Bij Roto Smeets Group werken circa 800 medewerkers.