Financiële positie verzekeraar Yarden verzwakt

De financiële positie van uitvaartverzekeraar Yarden is vorig jaar sterkt verslechterd. Dat komt naar voren uit een rapport van het bedrijf, waarover Het Financieele Dagblad als eerste berichtte. Volgens de zakenkrant dreigt voor polishouders korting op de uitkering van hun verzekering, maar dat wil de verzekeraar niet bevestigen.

De verslechtering trad op bij de kapitaalbuffers die verzekeraars moeten aanhouden. De graadmeter daarvoor was eind 2018 gedaald tot 26 procent, terwijl dat een jaar eerder nog 120 procent was. Wettelijk moet deze zogeheten ratio van het solvabiliteitskapitaal bij verzekeraars minimaal op 100 procent staan.

De verzwakking van de buffers komt doordat Yarden bepaalde polissen, die voorzien in de uitkering van een volledig uitvaart, niet kon omzetten in verzekeringen waarbij een som geld wordt uitgekeerd. Tegelijkertijd is het moeilijker stijgende kosten voor zo’n volledige uitvaart op te vangen met rendementen uit beleggingen, doordat regels zijn veranderd.

Yarden heeft bij toezichthouder De Nederlandsche Bank een herstelplan ingediend. De verzekeraar kan uitvaarten voor polishouders nog gewoon uitvoeren.