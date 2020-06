‘Financiële positie pensioenfondsen iets verbeterd’

De financiële positie van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei iets beter geworden, maar hun zogeheten dekkingsgraden blijven mede door de coronacrisis in de „gevarenzone”. Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon profiteerden de fondsen van het aantrekken van de aandelenkoersen. Ook krabbelde de rente weer wat op.

De gemiddelde dekkingsgraad steeg afgelopen maand naar 92 procent, van 90 procent in april. Dit betekent dat de fondsen voor elke euro die ze in de toekomst aan pensioenen moeten uitkeren, door de bank genomen 92 eurocent in kas hebben.

Volgens Aon ligt de beleidsdekkingsgraad, een gemiddelde score over de afgelopen twaalf maanden, nog steeds onder het vereiste minimum van 100 procent. Op basis van de huidige regels zou dat bij onveranderde omstandigheden kortingen voor eind 2020 betekenen, stellen de onderzoekers.