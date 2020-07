‘Financiële markten nog jaren in de ban van corona’

De financiële markten zullen nog jaren gebukt gaan onder de coronacrisis. Volgens hoofdeconoom Steen Jakobsen van de Deense Saxo Bank dreigt daarbij de aanpak van de coronacrisis schadelijker voor de economie uit te pakken dan het virus zelf.

Jakobsen stelt dat de crisis heeft geleid tot wantrouwen, egoïsme en protectionisme. Daarnaast is er een afkeer van globalisering ontstaan, die de internationale distributieketens onder druk zet. Het gevolg is volgens hem dat er weer meer lokaal wordt geproduceerd wat duurder is.

De wijze waarop centrale banken en overheden „zwakke onderdelen van hun economie” te hulp zijn geschoten, baart de econoom de meeste zorgen. Volgens hem bedreigt het staatskapitalisme de vrije markt. De impact op economische groei en werkloosheid zal volgens hem de komende jaren enorm zijn.

„Corona aanpakken via een systeem van mijn-land-eerst en staatskapitalisme is een bekrompen en doodlopende weg”, stelt Jakobsen. „Alleen een globale aanpak, van zowel het virus als de economische crisis, zal uiteindelijk werken.”

Volgens Saxo, dat sinds kort ook de eigenaar is van de Nederlandse broker BinckBank, zal de onrust op de markten toenemen na de publicatie van de halfjaarcijfers van bedrijven. Die zullen de schade van de crisis nog eens extra duidelijk maken.

Verder roept de opmars op de Amerikaanse aandelenbeurzen vraagtekens op bij Saxo. Volgens de bank zou meer naar Europese aandelen gekeken moeten worden. Kleine bedrijven op terreinen als consumentenproducten, gezondheid en nutssectoren, bestempelt Saxo als kansrijk. Ook groen en duurzaam is „interessant”.