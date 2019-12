‘Financiële kennis moet in schoolprogramma’

Basiskennis over financiële zaken moet een vast onderdeel worden van het schoolprogramma. Deze oproep doet het Verbond van Verzekeraars samen met andere partijen als het Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), in een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Financiële kennis onder jongeren is noodzakelijk, vinden de ondertekenaars. „Vanaf hun 18e jaar zijn ze verantwoordelijk voor allerlei financiële keuzes, van het aanvragen van toeslagen tot het doen van belastingaangifte en het regelen van hun zorgverzekering.” Ook is financiële raadzaamheid nodig om eventuele problematische schulden op latere leeftijd te voorkomen.

Niet alle kinderen krijgen de nodige financiële vaardigheden van huis uit mee, aldus het Verbond. Zo’n twintig procent van de 15-jarigen in ons land heeft niet de basiskennis om alledaagse financiële beslissingen te nemen, blijkt uit een recent onderzoek van de Wereldbank.