Financiële bedrijven stuwen AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag licht vooruit. Ook de andere Europese beurzen krabbelden wat op na de stevige verliesbeurt een dag eerder. Beleggers verwerkten nog wel de forse koersdalingen op Wall Street, waar vooral de technologiebedrijven van de hand werden gedaan.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 531,78 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent tot 803,50 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt klommen 0,2 procent. Parijs won een fractie.

Op macro-economisch vlak werd bekendgemaakt dat de producentenprijzen in Duitsland in februari met 0,1 procent zijn gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. Economen hadden op een stijging gerekend.

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen in Amsterdam waren financiële fondsen ING en ABN AMRO met winsten van rond 0,6 procent. Speciaalchemiebedrijf DSM profiteerde van een adviesverhoging door Kempen en won 0,5 procent.

Kabel- en telecomconcern Altice sloot de rij in de AEX met een verlies van 1,9 procent. Industrieel toeleverancier Aalberts Industries volgde met een min van 1,5 procent na een adviesverlaging door Kempen.

In de MidKap ging bouwbedrijf BAM aan kop met een plus van ruim 1 procent. Sterkste daler was maaltijdbezorger Takeaway met een verlies van 1,5 procent.

Op de lokale markt klom AND ruim 5 procent. De kaartenmaker liet weten het autonoom rijden in Nederland een impuls te geven. Het bedrijf is een proef gestart in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant en V-Tron met zogeheten Talking Maps.

Funderingsspecialist Sif Holding was opnieuw een opvallende stijger met een plus van meer dan 5 procent. Het aandeel dikte een dag eerder al ruim 6 procent aan.

In Londen steeg Fenner bijna 25 procent. De Franse bandenfabrikant Michelin (min 0,4 procent) wil de Britse maker van versterkte polymeerproducten overnemen voor omgerekend 1,4 miljard euro om de mijnbouwsector beter te kunnen bedienen. Michelin wil het bedrijf na de overname van de Londense beurs halen.

De euro was 1,2341 dollar waard, tegen 1,2328 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent duurder op 62,78 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer en werd verhandeld voor 66,66 dollar per vat.