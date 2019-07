Filipijnse fastfoodreus slokt Coffee Bean op

De Filipijnse fastfoodgigant Jollibee Foods Corporation (JFC) lijft de Amerikaanse koffieketen The Coffee Bean & Tea Leaf in voor zo’n 350 miljoen dollar. Voor de Filipino’s, die ook filialen hebben in Europa, is het hun grootste overname ooit.

The Coffee Bean & Tea Leaf is een concurrent van Starbucks. De keten telt bijna 1200 vestigingen in de Verenigde Staten en tientallen andere landen. De laatste jaren is ‘Coffee Bean’ vooral sterk in opkomst in Azië.

Koper JFC wil graag een van de top 5 grootste restaurantbedrijven ter wereld worden. Bij het concern horen al meerdere ketens, waaronder het Amerikaanse Smashburger. De onderneming is in totaal goed voor meer dan 4500 filialen.

JFC’s hoofdmerk Jollibee is met meer dan 1000 restaurants de grootste fastfoodketen in de Filipijnen. Populaire gerechten zijn onder meer gefrituurde kip en spaghetti. Dat laatste gerecht wordt in de Filipijnen in meer fastfoodrestaurants geserveerd. Ook McDonald’s heeft het er bijvoorbeeld op de kaart staan. Inmiddels zijn er ook al honderden Jollibee-vestigingen te vinden in andere landen. In Europa heeft de keten filialen in Italië en Groot-Brittannië.