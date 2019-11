’Filialen Hudson’s Bay tot eind jaar open’

Veertien van de vijftien filialen van Hudson’s Bay in Nederland blijven tot het einde van het jaar geopend. Dat is de bewindvoerder met de vastgoedeigenaren overeengekomen, zo liet een woordvoerster van Hudson’s Bay weten. Alleen de vestiging in Utrecht sluit per 8 december, maar dat was al eerder bekendgemaakt.

De Nederlandse tak van de Canadese winkelketen Hudson’s Bay Company (HBC) vroeg donderdag uitstel van betaling aan. Het bedrijf kan door een uitspraak van de rechter en daarop volgende dwangsommen niet meer goed aan zijn betalingsverplichtingen voldoen.

Hudson’s heeft locaties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Enschede en Haarlem.