Fijnstoftoeslag kost eigenaar dieselauto vanaf 2020 honderden euro’s

Eigenaren van een oudere dieselauto betalen met ingang van 1 januari 2020 meer wegenbelasting voor hun voertuig. Het gaat om een toeslag van 15 procent. Voor een doorsnee dieselauto kost dat 225 euro per jaar.

Het past in het grotere verhaal van het duurzaamheidstreven van de overheid. Vooral oudere dieselauto’s stoten namelijk vervuilende fijnstof uit, zoals roet. Het devies is dus: ruil de dieselauto in voor een schonere auto.

De roettaks, zoals deze belastingmaatregel heet, had eigenlijk per 1 januari 2019 in moeten gaan. Vanwege ICT-problemen bij de Belastingdienst moest de invoering van de heffing echter een jaar worden uitgesteld. Voor zowel auto’s als bestelauto’s gaat de extra toeslag per 2020 gelden.

De maatregel is bedoeld voor dieselvoertuigen die meer dan 5 milligram fijnstof uitstoten per kilometer. Is de fijnstofuitstoot van het voertuig onbekend en is de auto niet af-fabriek voorzien van een roetfilter, dan betaalt de eigenaar eveneens de toeslag van 15 procent.

Zwaardere dieselbestelauto’s die meer dan 10 milligram per kilowattuur (kWh) uitstoten, ontkomen eveneens niet aan de roettaks. Dit voorstel moet nog wel door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.

De Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) houdt informatie bij over de fijnstofuitstoot per auto. De Belastingdienst baseert de nieuwe fijnstoftoeslag op deze data. Op de website van de RDW zijn deze gegevens op te zoeken door het invoeren van het kenteken van het betreffende voertuig.