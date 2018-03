Fietsverkoop schakelt tandje hoger

Rijwielhandels deden vorig jaar goede zaken. De branche verkocht 3,2 procent meer fietsen ten opzichte van 2016. Vooral elektrische fietsen geven de branche een positieve impuls, meldt RAI Vereniging.

De brancheorganisatie constateert dat forenzen vaker bereid zijn hun auto te laten staan ten gunste van de e-bike. Hierdoor is de verkoop van elektrische fietsen gestegen met 8,7 procent tot een totaal van 294.000 stuks. De fietsen met trapondersteuning zijn daarmee goed voor bijna een derde van alle verkochte rijwielen.

Nederlanders kochten in 2017 in totaal 957.000 fietsen, wat de sector een omzet van 976 miljoen euro opleverde. De ‘gewone’ stadsfiets blijft met 42 procent het populairst.

De toegenomen populariteit van de e-bike, maar ook het snellere broertje speed pedelec, is vooral goed nieuws voor de vakhandel. Advies over en onderhoud van dit type fiets vereist specifieke kennis, dus wenden Nederlandse consumenten zich steeds de laatste jaren vaker tot gespecialiseerde verkooppunten. Daardoor groeide het marktaandeel van de vakhandel tot 79 procent, tegen 76 procent in 2016.