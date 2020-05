Fietspad van gerecycled plastic gaat de markt op

Al een miljoen keer fietsten mensen over het eerste fietspad ter wereld dat gemaakt is van hergebruikt plastic. De zogeheten PlasticRoad in Zwolle is na 1,5 jaar testen en doorontwikkelen klaar voor marktintroductie. „De resultaten van de twee fietspadpilots in Zwolle en Giethoorn zijn dermate positief dat deze grote volgende stap nu mogelijk is”, aldus de organisatie achter het fietspad.

Uit de testen blijkt dat het plastic fietspad bestand is tegen zware belasting, een oplossing biedt voor waterproblematiek bij hevige regenval en droogte en zich goed houdt onder alle omstandigheden. Het fietspad, dat zo’n 1000 kilo gerecycled plastic bevat per 30 meter, bespaarde al zo’n 50 tot 70 procent CO2-uitstoot ten opzichte van een traditioneel fietspad gemaakt van asfalt of betontegels.

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 wordt de PlasticRoad industrieel geproduceerd. De bedrijven achter de plastic weg, bouwer VolkerWessels, plasticbuizenmaker Wavin en oliebedrijf Total, werken nu aan een test van een plastic parkeerplaats. „Dat betekent dat een weg voor autoverkeer gemaakt van de PlasticRoad steeds realistischer wordt”, aldus het team. Ook staan trottoirs en schoolpleinen op de planning. „De focus ligt in eerste instantie op afzet in Nederland en de omliggende landen, waarna we opschaling naar andere markten in de wereld verwachten.”