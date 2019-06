Fietsmerk VanMoof sprint naar crowdfunddoel

De Amsterdamse maker van stadsfietsen en e-bikes VanMoof heeft in enkele uren een miljoen euro bij elkaar geharkt via een crowdfundingsactie. Het bedrijf verwacht dat de wettelijk maximaal toegestane 2,5 miljoen euro voor crowdfundingsacties al binnen 24 uur binnen zal zijn.

Bij een vorige crowdfundingsronde in 2017 duurde het veertien dagen om tot het maximum van 2,5 miljoen euro te komen. Dat was toen al een record in Nederland. Door die campagne kon VanMoof destijds versneld internationaal aan de weg timmeren en vier nieuwe winkels openen in Europa, de VS en Azië. Het bedrijf bestaat inmiddels tien jaar.

VanMoof wil flink opschalen om te kunnen profiteren van de toenemende interesse in e-bikes in Europa. Met de nieuwe ronde mikt het bedrijf dit jaar in totaal op 7,5 miljoen euro aan investeringen. De overige 5 miljoen euro moet komen van durfinvesteerders. Op dit moment komt 70 procent van de inkomsten uit het buitenland. De omzet stijgt naar verwachting dit jaar naar 40 miljoen euro, van 11 miljoen in 2018.

VanMoof maakt stevige stadfietsen, al dan niet voorzien van allerlei handige snufjes zoals trapondersteuning en gps. VanMoof wil fors inzetten op abonnementen voor elektrische fietsen. Het bedrijf zegt de vraag naar zijn nieuwe modellen momenteel niet bij te kunnen benen.