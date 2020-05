Fietsmerk VanMoof haalt investering van 12,5 miljoen euro binnen

Fietsmerk VanMoof krijgt een investering van 12,5 miljoen euro, afkomstig uit een fonds van investeerder Balderton Capital en van assemblagepartner Sinbon Electronics. Dat maakte de Amsterdamse maker van stadsfietsen en e-bikes woensdag bekend. De miljoenen helpen het fietsmerk bij zijn internationale uitbreiding.

VanMoof ontving in 2017 al een investering van 4 miljoen euro van durfinvesteerder Slingshot. Ook haalde het bedrijf twee keer 2,5 miljoen euro binnen via crowdfunding.

VanMoof is in 2009 opgezet door de Nederlandse broers Taco en Ties Carlier. Hun fietsen slaan wereldwijd aan en hebben ook al diverse designprijzen gewonnen. De onderneming verkoopt ze onder meer via een eigen webwinkel. Ook heeft het premium-fietsmerk eigen winkels in Amsterdam, Berlijn, Londen, New York, Parijs, San Francisco, Seattle, Taipei en Tokio.

Nu social distancing de nieuwe realiteit is, stijgt de vraag naar hoogwaardige e-bikes, aldus VanMoof. „Het is heel bijzonder om in deze tijd zo’n belangrijke samenwerking aan te gaan”, zegt Taco Carlier. „Het is niet alleen prachtig om het vertrouwen te krijgen van een investeerder met diepgaande ervaring in de sector. Het is ook een goed teken dat investeringen groener worden, weg van fossiele brandstoffen en naar duurzame mobiliteit.”