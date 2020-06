Fietsenmaker Accell komt met nieuw merk elektrische bakfietsen

Fietsenmaker Accell is met een nieuw merk voor elektrische bakfietsen gekomen. Het nieuwe merk heet Carqon. De nieuwe fiets is te vinden bij fietsenwinkels in Nederland maar ook in België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en online. Accell benadrukt dat bij het ontwerp van de nieuwe elektrische bakfiets veel aandacht is besteed aan veiligheid.

Directeur Ton Anbeek van Accell verwacht dat de vraag naar elektrische bakfietsen sterk blijft. Hij verwijst naar voorspellingen van experts dat over tien jaar circa 2 miljoen exemplaren zullen worden verkocht in heel Europa. De groei van e-bakfietsen was vorig jaar eveneens zichtbaar in de resultaten van de fietsenmaker. Accell zag in 2019 zijn omzet in bakfietsen met meer dan 45 procent toenemen ten opzichte van 2018.