Fiat steekt miljarden in fabrieken VS

Fiat Chrysler trekt 4,5 miljard dollar uit voor onder meer het maken van nieuwe Jeep-modellen en het opkrikken van de export van pick-upmerk Ram. Door de investering in diverse Amerikaanse fabrieken krijgt het autoconcern er in de staat Michigan zeker 6500 banen bij.

De Italiaans-Amerikaanse autobouwer doet het de laatste tijd goed in Noord-Amerika. Daar zijn bijvoorbeeld de Ram 1500 en de Jeep Wrangler erg in trek. Dat zijn auto’s waar het concern veel winst op maakt. In Azië gingen de zaken in het laatste kwartaal van vorig jaar beduidend minder goed en werd door een zwakke Chinese markt een verlies in de boeken gezet. Ook in Europa zat het tij tegen, onder meer door zwakke prijzen.

Het moederbedrijf van merken als Fiat, Jeep en Alfa Romeo en Maserati zet de laatste tijd overigens sterk in op nieuwe investeringen. In november kondigde Fiat Chrysler al aan de komende jaren 5 miljard euro in zijn fabrieken in Italië te steken. Met dat geld wil het autoconcern onder meer de productie van zijn populaire SUV-modellen en die van elektrische auto’s aanjagen.