„Fiat praat over verkoop Magnetti Marelli”

Investeerder KKR is in gesprek met Fiat Chrysler om Magnetti Marelli over te nemen. Dat hebben ingewijden aan persbureau Bloomberg laten weten. Fiat Chrysler denkt al langer aan het afstoten van de maker van auto-onderdelen. De onderhandelingen bevinden zich nog in een vroeg stadium.

KKR zou Magnetti Marelli, dat rond de 6 miljard euro zou moeten kosten, willen samenvoegen met de Japanse fabrikant van auto-onderdelen Calsonic Kansei. De afgelopen tijd hadden ook investeerders Apollo Global Management en Bain Capital interesse getoond in Magnetti Marelli. Een Aziatische producent van auto-onderdelen was ook enige tijd in beeld.