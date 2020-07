Fiat Chrysler werkt samen met Google-zuster Waymo

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) heeft een exclusieve deal gesloten met Waymo van Google-moeder Alphabet om samen te werken aan zelfrijdende technologie. Het doel van de samenwerking is om uiteindelijk autonome bezorgwagens te bouwen.

De twee bedrijven richten zich in eerste instantie op de integratie van de technologie van Waymo in de bestelwagen Ram ProMaster. Volgens topman Mike Manley van Fiat Chrysler wordt het partnerschap de eerste die zelfrijdende auto’s in de echte wereld op de openbare weg laat rijden. De deal van FCA en Waymo duurt vier jaar.

Google begon in 2009 met de ontwikkeling van technologie op het gebied van zelfrijdende auto’s. Eind 2016 zette het die inspanning voort binnen een apart bedrijf dat de naam Waymo kreeg.