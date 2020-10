Fiat Chrysler verkoopt minder maar duurdere auto’s

Automaker Fiat Chrysler heeft in het derde kwartaal iets minder auto’s afgeleverd dan een jaar eerder. In totaal gingen er ruim 1 miljoen auto’s van merken als Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep en Ram naar klanten en dealers toe in de maanden juli, augustus en september. Fiat Chrysler merkt daarbij op dat de prijs van die voertuigen, die vaker elektrisch aangedreven of hybride waren, wat hoger lag dan een jaar eerder.

Ook daalde de omzet, maar het bedrijf is positief gestemd en spreekt over ‘recordresultaten’ waarbij het vooral naar het aangepaste bedrijfsresultaat kijkt. Door de coronacrisis staan in de meeste landen waar de Italiaans-Amerikaanse autobouwer actief is de autoverkopen onder druk, maar Fiat Chrysler doet het in zijn belangrijkste markten minder slecht dan de markt als geheel.

In de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika werden juist meer voertuigen afgeleverd, maar dat was vooral te danken aan een samenwerkingsverband in Turkije. Toch nam ook het marktaandeel in Europa toe. In Noord-Amerika werden iets minder, maar duurdere voertuigen verkocht.

Desondanks lag de omzet met 25,8 miljard euro 6 procent lager dan een jaar geleden. De nettowinst kwam uit op 1,2 miljard euro.

Fiat Chrysler is bezig met een fusie met de Franse branchegenoot PSA, dat eigenaar is van de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall. De voorwaarden daarvoor werden iets aangepast om te zorgen dat het samengaan groen licht krijgt van de Europese Unie.

Zo wordt het belang dat PSA heeft in maker van auto-onderdelen Faurecia afgebouwd zodat de combinatie minder dan de helft van dat bedrijf in handen heeft. FCA geeft aan te verwachten dat de fusie aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 kan worden afgerond.