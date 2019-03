Fiat Chrysler schrapt banen in Canada

Autofabrikant Fiat Chrysler gaat 1500 banen schrappen in Canada. De ingreep raakt een assemblagefabriek in het stadje Windsor, waar busjes in elkaar worden gezet. Omdat het Italiaans-Amerikaanse concern daar steeds minder van verkoopt, wordt de productiecapaciteit danig teruggeschroefd. De fabriek, waar de Chrysler Pacifica en Dodge Grand Caravan van de band rollen, had begin dit jaar 6100 werknemers in dienst.

De Canadese auto-industrie kreeg onlangs al een andere grote tegenslag te verwerken. General Motors kondigde in november aan geen toekomstplannen meer te hebben voor een andere fabriek in het Noord-Amerikaanse land met 2600 medewerkers.