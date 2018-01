Fiat Chrysler krijgt tegengas in VS

Fiat Chrysler heeft het afgelopen kwartaal last gehad van de krimpende automarkt in de Verenigde Staten. Het resultaat van de Italiaans-Amerikaanse autobouwer bleef daardoor achter bij de verwachtingen van analisten.

De operationele winst (ebit) groeide weliswaar met 22 procent tot 1,9 miljard euro, maar analisten rekenden gemiddeld op iets meer dan 2 miljard euro. De omzet daalde 3 procent tot 28,9 miljard euro, maar doordat duurdere auto’s werden verkocht steeg de winstgevendheid.

Voor het lopende jaar rekent het concern minimaal op een operationele winst van 8,7 miljard euro. Dat is aan de onderkant van afgegeven verwachtingen, maar kenners vonden die verwachtingen destijds al aan de ambitieuze kant. De winst wordt gestuwd doordat dit jaar nog meer zal worden ingezet op SUV’s en andere duurdere modellen. Zo rollen er een aantal nieuwe Jeeps en pick-ups van de band. Ondanks de krimpende markt in de VS, schatte scheidend topman Sergio Marchionne de kans op een verbetering van de verkopen in op 50 procent.