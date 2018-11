Fiat Chrysler gaat flink investeren in Italië

Fiat Chrysler investeert komende jaren 5 miljard euro in zijn fabrieken in Italië. Met het geld wil het Italiaans-Amerikaanse autoconcern onder meer de productie van zijn populaire SUV-modellen en die van elektrische auto’s aanjagen.

De Italiaanse vestigingen van het moederbedrijf van merken als Fiat, Jeep en Alfa Romeo en Maserati hebben al jaren de nodige moeite om op volle capaciteit te draaien, waardoor de kosten er tamelijk hoog liggen. Afgelopen kwartaal waren de financiële verhoudingen bij Fiat Chrysler zelfs zo scheef, dat de winst voor 97 procent uit Noord-Amerika afkomstig was. Vandaar dat het concern orde op zaken wil stellen.

Er was deze week meer groot nieuws in de autosector. Het Amerikaanse General Motors (GM) kondigde aan meer dan 14.000 banen te schrappen. Dat kwam het bedrijf achter onder meer Chevrolet en Cadillac op fikse kritiek te staan van president Donald Trump, die liet weten subsidies voor GM te willen intrekken. Ook Ford meldde diverse verschuivingen in de organisatie. Daarmee wil Ford kosten besparen en zijn productie verhogen, zonder dat er arbeidsplaatsen verloren gaan.