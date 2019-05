Fiat Chrysler is in vergevorderde besprekingen om uitgebreide banden met Renault aan te knopen. Als de besprekingen slagen, zou Fiat Chrysler zich in de toekomst bij de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie kunnen aansluiten. Dat meldt The Financial Times op basis van anonieme bronnen.

De autofabrikanten wilden geen commentaar geven op de berichtgeving.