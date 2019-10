‘Fiat Chrysler en Peugeot praten over fusie’

Autoconcerns Fiat Chrysler en PSA, met merken als Peugeot, Citroën en Opel, praten naar verluidt over een fusie. Dat meldt persbureau Dow Jones op basis van bronnen. Beleggers reageren enthousiast op het bericht. Op de beurs in New York schoot het aandeel Fiat Chrysler dinsdag tussentijds met zo’n 7 procent omhoog.

De bedrijven zelf hebben nog niet gereageerd. Eerder dit jaar werd er nog gesproken over een mogelijke krachtenbundeling van Fiat Chrysler en Renault. Dat fusieplan sneuvelde in juni nadat Renault er niet in was geslaagd steun te krijgen van zijn Japanse samenwerkingspartners. Ook de Franse overheid lag dwars.