Fiat Chrysler beperkt verlies tot miljard euro

De Italiaans-Amerikaanse autoproducent Fiat Chrysler Automobiles heeft in het tweede kwartaal het verlies beperkt tot ruim 1 miljard euro. Het bedrijf laat weten de coronacrisis inmiddels „onder controle” te hebben. De vraag naar auto’s is door de uitbraak van het coronavirus ingestort. In het eerste kwartaal van het jaar leed Fiat nog een verlies van 1,7 miljard euro.

De autogigant meldt tussen april en juni slechts 424.000 voertuigen te hebben verkocht, op jaarbasis is dat 63 procent minder. Volgens Fiat kwam dat ook doordat de productie tijdelijk moest worden stilgelegd. De omzet daalde met 56 procent naar 11,7 miljard euro ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar.

Fiat Chrysler Automobiles fuseert met autofabrikant PSA Group, moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën en Opel. Het nieuwe moederconcern dat zal ontstaan krijgt de naam Stellantis. Het is de bedoeling dat de fusie in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond.