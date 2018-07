Fiat-baas Marchionne was al jaar ziek

De overleden oud-topman van Fiat Chrysler Sergio Marchionne was al een jaar ernstig ziek. Dat bleek donderdag uit een verklaring van het ziekenhuis in het Zwitserse Zürich waar hij behandeld werd. Marchionne had dat voor zich gehouden. Hij overleed dinsdag op 66-jarige leeftijd.

Na de verklaring van het ziekenhuis liet Fiat Chrysler direct weten niet op de hoogte te zijn geweest. De automaker wist alleen dat zijn topman aan zijn schouder zou worden geopereerd en dat daarbij complicaties optraden.

De familie van Marchionne bevestigde dat de zakenman zijn ziekte voor zich had gehouden en vraagt om haar privacy te respecteren.