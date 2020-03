Ferrari legt productie twee weken stil

Sportwagenmaker Ferrari staakt de productie de komende twee weken. Nu het land grotendeels is stilgelegd vanwege het nieuwe coronavirus, krijgt Ferrari last van leveringsproblemen, meldt het bedrijf.

De fabrieken in Maranello en Modena in het zwaar getroffen Noord-Italië blijven in ieder geval tot en met 27 maart dicht. Alle andere activiteiten gaan wel gewoon door. Ferrari blijft zijn ongeveer 4000 werknemers gewoon betalen.

Eerder nam Ferrari’s branchegenoot Lamborghini al een vergelijkbare stap. De sportwagenmaker die onderdeel is van het Volkswagen-concern legde het werk tot en met 25 februari neer.