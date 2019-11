Ferrari krikt verwachtingen voor 2019 op

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari doet goede zaken met zijn bolides en krikt daarom zijn winstverwachting voor heel 2019 op. Ook over de omzet is de beursgenoteerde onderneming positiever gestemd dan voorheen. Op de beurs viel het bericht in de smaak bij beleggers.

In het derde kwartaal klom de omzet met ruim 9 procent tot 915 miljoen euro. Ferrari leverde in de afgelopen periode 2474 bolides af bij klanten. Dat is ruim 9 procent meer dan een jaar eerder. Het ging bijvoorbeeld om goede verkopen van de modellen Ferrari Portofino en 812 Superfast.

Ferrari rekent nu op een operationeel resultaat van bijna 1,3 miljard euro, terwijl eerder hooguit 1,25 miljard euro werd voorspeld. Voor de jaaromzet werd de verwachting opgeschroefd naar 3,7 miljard euro. Hier werd eerder op meer dan 3,5 miljard euro gerekend.