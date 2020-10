Ferrari heeft alleenrecht op gebruik merknaam Testarossa terug

Sportwagenfabrikant Ferrari is weer de enige die de merknaam Testarossa mag gebruiken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld. In 2017 bepaalde een Duitse rechtbank dat Ferrari de iconische naam te lang niet had gebruikt en daarom niet langer beschermd was.

Het Europees Hof heeft nu geoordeeld dat een handelsmerk geldig blijft zolang de eigenaar nog diensten levert of tweedehands goederen doorverkoopt onder die naam. Ferrari overtuigde het Hof ervan dat het nog steeds onderhoud en reparaties uitvoert voor de Testarossa.

De Testarossa, Italiaans voor rood hoofd, werd in de jaren ’80 en ’90 door Ferrari geproduceerd. De sportwagens hebben opvallende deuren die doen denken aan eiersnijders en ze hebben inklapbare koplampen. De auto speelde ook een prominente rol in de Amerikaanse politieserie Miami Vice, die in de jaren ’80 werd opgenomen.