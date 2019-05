Ferrari geeft gas met winst en omzet

De Italiaanse sportwagenfabrikant Ferrari heeft in het eerste kwartaal goede zaken gedaan, geholpen door hogere verkopen van de Portofino. Daardoor zaten winst en omzet in de lift, aldus cijfers van het beursgenoteerde sportwagenmerk.

De wereldwijde leveringen stegen met bijna 23 procent tot 2610 bolides in vergelijking met een jaar geleden. In alle regio’s krikte Ferrari zijn verkoop op, met vooral sterke groei in China. Het bedrijf presenteerde in maart zijn nieuwe Ferrari F8 Tributo. In totaal worden dit jaar vijf nieuwe modellen onthuld.

De omzet klom met 13 procent tot 940 miljoen euro en de nettowinst steeg met 22 procent tot 180 miljoen euro. Ferrari handhaafde zijn prognoses voor heel 2019, waarbij wordt gerekend op een omzet van meer dan 3,5 miljard euro.