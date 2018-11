Ferrari doet goede zaken met nieuwe modellen

Ferrari heeft in het derde kwartaal meer auto’s verkocht dan een jaar eerder. De Italiaanse sportwagenfabrikant profiteerde daarbij vooral van de gestegen vraag naar zijn nieuwe model, de Ferrari Portofino. Ook de 812 Superfast met twaalfcilindermotor was een succesnummer.

In de drie maanden tot en met september verkocht Ferrari in totaal 2262 bolides. Dat is een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet bleef met 838 miljoen euro nagenoeg vlak ten opzichte van het derde kwartaal van 2017. Ferrari had vooral last van de zwakkere dollar ten opzichte van de euro.

Het bedrijfsresultaat steeg daarentegen 5 procent tot 278 miljoen euro. Ook de winstmarges werden iets opgekrikt. Ferrari schroefde onder meer zijn onderzoeksuitgaven voor zijn Formule 1-team terug. De nettowinst verdubbelde tot 287 miljoen euro. Die fikse stijging komt voornamelijk door een belastingvoordeel.