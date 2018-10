„Ferrari bekeek overname Aston Martin”

De Italiaanse sportwagenbouwer Ferrari heeft enkele jaren geleden een overname bekeken van het Britse luxemerk Aston Martin. Dat meldden ingewijden rond de zaak aan persbureau Bloomberg. Aston Martin wordt woensdag naar de beurs in Londen gebracht.

De Italiaanse toenadering richting Aston Martin kwam kort nadat de in juli overleden topman Sergio Marchionne het roer bij Ferrari overnam in 2014, aldus de bronnen. Met de overname zou Ferrari zijn aanbod kunnen uitbreiden buiten sportwagens en nieuwe klanten kunnen aantrekken. Uiteindelijk besloot Ferrari om op de eigen ontwikkeling te focussen door nieuwe modellen uit te brengen. In oktober 2015 werd het bedrijf naar de beurs gebracht.

Volgens Bloomberg ligt de introductieprijs van Aston Martin op 19 pond per aandeel. Maandag scherpte Aston Martin de bandbreedte van zijn uitgifteprijs nog aan naar 18,50 tot 20 pond per aandeel. Er wordt een kwart van de aandelen naar de beurs gebracht.