Feestbegroting voor de korte termijn

Het was te verwachten dat er op Prinsjesdag geen grote veranderingen gepresenteerd zouden worden. De feestbegroting laat duidelijke de korte termijn prevaleren boven de lange termijn.

Vlak voor de verkiezingen staan politici in andere landen vaak te strooien met geld om stemmen binnen te halen. Dat gevoel kreeg ik ook bij deze Prinsjesdag.

We maken de grootste krimp sinds de Tweede Wereldoorlog mee. Er komt een recessie, maar de begroting is zo opgesteld dat vrijwel iedereen erop vooruit gaan. Verwacht maar dat na de verkiezingen het roer omgaat en dat al die voordeeltjes maar tijdelijk blijken te zijn. Bereid je privé en zakelijk voor op de noodzaak van extra buffers en snijden in onnodige uitgaven.

Ik verwacht namelijk dat de overheid zal stoppen met geld geven. In een normale recessie vindt er een schifting plaats tussen levensvatbare bedrijven en bedrijven die economisch geen bestaansrecht hebben. Deze dynamiek moet je niet doorkruisen door geld te blijven geven. In de acute corona-nood moest de economie gered worden, maar inmiddels heeft iedereen de tijd gehad om zich te bezinnen op de toekomst. Hopen op een volgende redding is steeds minder realistisch. Snijden in kosten en nieuwe mogelijkheden onderzoeken als ondernemer of werknemer is noodzakelijk.

Ik had gehoopt dat in de begroting keuzes zouden worden gemaakt die wijzen op een intelligente herstart van de economie. Als deze crisis niet goed opgepakt wordt, kan ze overslaan naar de woningmarkt en uiteindelijk naar de financiële sector. Op lastige onderwerpen zoals vermogensrendementsheffing in box 3 en de woningmarkt zijn echter geen echte keuzes gemaakt.

De slepende discussie rond de vermogensrendementsheffing kan blijven voortduren. Het heffingsvrije vermogen wordt weliswaar verhoogd van 30.846 naar 50.000 euro en er is een kleine aanpassing van het belastingtarief. De kleine spaarder wordt daarmee ontzien. Maar de grotere spaarders blijven last houden van deze onrechtvaardige heffing. Mensen die niet beleggen, maar wel grote bedragen aan spaargeld hebben, worden nog steeds aangeslagen voor een fictief rendement wat ze op een spaarrekening nergens kunnen krijgen.

Voor starters wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft. Hoewel ik ze dat van harte gun, zal het effect tijdelijk zijn en zal het de woningmarkt verder op slot zetten. Starters zullen in een overspannen markt meer gaan bieden, waardoor het voordeel bij de verkoper terechtkomt en niet bij de starter. Vorig jaar was hier al veel kritiek op en inmiddels heeft de Raad van State op het vernieuwde voorstel een negatief advies gegeven.

Daarnaast kun je in sommige gevallen als starter aangemerkt worden, terwijl je een tweede woning koopt. Ook is er geen limiet gesteld voor de prijs van te kopen starterswoning. Je zou dus een woning van een miljoen euro kunnen kopen en hiervoor vrijstelling krijgen van de overdrachtsbelasting.

In november zal de Tweede Kamer zich over deze plannen buigen, in december volgt de Eerste Kamer. Ik verwacht dat het laatste woord er nog niet over is gezegd. De feestbegroting is vooral leuk voor de korte termijn.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer: looptijdrente maakt hypotheken vergelijken lastiger. Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl