FedEx waagt zich niet aan voorspellingen om corona

Het Amerikaanse koeriersbedrijf FedEx zet zijn financiële doelen vanwege de coronacrisis overboord. De onderneming zette over het derde kwartaal van het gebroken boekjaar nog wel beter dan verwachte resultaten in de boeken, maar het bedrijf realiseert zich dat de situatie door het nieuwe coronavirus nu wezenlijk anders is dan de voorbije maanden.

In de drie maanden tot en met februari zette FedEx een omzet van 17,5 miljard dollar in de boeken tegen 17 miljard dollar een jaar eerder. De operationele winst zakte naar 411 miljoen dollar tegen 483 miljoen dollar in 2019. Het bedrijf kampte met de aanhoudende vertraging van de wereldeconomie en lagere marges. Ook de eerdere beslissing van webwinkelreus Amazon om minder diensten van derden af te nemen, werd door FedEx gevoeld.

FedEx zegt de komende tijd in de kosten te snijden, omdat zijn dienstverlening door het coronavirus stevig in de war wordt geschopt. Zo wordt onder meer gekeken of het bedrijf vervroegd afscheid kan nemen van zijn oudste vliegtuigen en of het bezorgkosten kan verlagen.