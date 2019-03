FedEx voelt afzwakkende wereldeconomie

De Amerikaanse pakketvervoerder FedEx voelt naar eigen zeggen de afzwakkende wereldwijde economische omstandigheden en handel, onder meer in Europa. Het bedrijf stelt dan ook in het afgelopen kwartaal tegenvallende resultaten te hebben behaald. De winstverwachtingen voor het hele boekjaar werden opnieuw verlaagd.

FedEx wees daarbij specifiek op de afzwakkende prestaties bij zijn internationale activiteiten. De nettowinst in het eind februari afgesloten derde kwartaal van het gebroken boekjaar zakte naar 739 miljoen dollar, van ruim 2 miljard dollar een jaar eerder. De omzet ging wel omhoog, met een half miljard naar 17 miljard dollar.

Het moederbedrijf van het Nederlandse TNT zei te werken aan initiatieven om de prestaties te verbeteren, door onder meer kosten te besparen. Het gaat onder meer om een vrijwillige vertrekregeling, een vermindering van de internationale capaciteit van FedEx Express en minder nieuwe staffuncties. Bovendien blijft de pakketbezorger inzetten op meer efficiency, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe technologie.

FedEx stelde de winstverwachting voor heel zijn boekjaar opnieuw neerwaarts bij, naar tussen 15,10 dollar en 15,90 dollar per aandeel. In december dacht het bedrijf nog aan 15,50 dollar à 16,60 dollar per aandeel. Toen werd de winstprognose ook al verlaagd.

In de handel nabeurs op Wall Street ging het aandeel FedEx behoorlijk omlaag.