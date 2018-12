FedEx somberder door Europese resultaten

Pakketvervoerder FedEx heeft zijn verwachtingen voor zijn gebroken boekjaar naar beneden bijgesteld. Het Amerikaanse bedrijf deed dat nadat het in het tweede kwartaal last had van minder vraag in Europa. Om die het hoofd te bieden kondigde FedEx ook kostenbesparingsmaatregelen aan.

FedEx stelde de winstverwachting voor heel zijn boekjaar bij naar tussen de 15,50 dollar en 16,60 dollar per verwaterd aandeel. Eerder dacht het bedrijf aan 17,20 dollar à 17,80 dollar per verwaterd aandeel.

Als kostenbesparingen komt het bedrijf met onder meer een vrijwillige vertrekregeling, een vermindering van de internationale capaciteit van FedEx Express en minder nieuwe staffuncties. Bovendien blijft de pakketbezorger inzetten op meer efficiency, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe technologie.

De nettowinst van FedEx kwam in het tweede kwartaal met 935 miljoen dollar hoger uit dan de 775 miljoen dollar uit dezelfde periode vorig jaar. De omzet groeide naar 17,8 miljard dollar van 16,3 miljard dollar vorig jaar.