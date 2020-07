Federal Reserve wacht waarschijnlijk op politiek

De Federal Reserve neemt woensdag een rentebesluit. Alom wordt verwacht dat de Amerikaanse koepel van centrale banken daarbij de rente, die al enige tijd dicht bij nul staat, ongemoeid zal laten. De centralebankiers wachten af met wat voor steunmaatregelen de politiek op de proppen komt, nu de coronacrisis voortwoekert in delen van de Verenigde Staten.

In het Amerikaanse Congres wordt al enige tijd gepraat over een nieuw steunplan voor de economie. Republikeinen en Democraten willen daarbij andere zaken benadrukken, waardoor het nog niet precies duidelijk is hoe die plannen eruit gaan zien en wanneer ze ingaan. De Fed zal eerst willen kijken hoe de plannen uitpakken voor de economie voor het nieuwe stappen zet.

Niet alleen de rente, maar ook andere coronasteun vanuit de centrale bank blijft waarschijnlijk op hetzelfde niveau. De Fed pompt al geruime tijd zeer veel geld in de economie, onder meer door het opkopen van Amerikaanse staatsleningen en bedrijfsobligaties. Ook kunnen onder meer banken en overheden gebruik maken van goedkope kredieten bij de Fed. Die enorme hoeveelheid monetaire financiering wordt er deels voor verantwoordelijk gehouden dat de aandelenbeurzen tijdens de coronacrisis door zijn gestegen.