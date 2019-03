Federal Reserve morrelt niet aan rente VS

De Federal Reserve laat de rente in de Verenigde Staten zoals verwacht ongemoeid. Dat meldde de koepel van centrale banken in de VS na afloop van zijn tweedaagse beleidsvergadering. Kenners hielden er alom rekening mee dat de rente op 2,25 tot 2,5 procent gehandhaafd zou blijven.

Bij het vorige rentebesluit eind januari predikte Fed-preses Jerome Powell al geduld met verdere rentestappen, omdat de economische omstandigheden minder gunstig zijn dan in 2018. De gebruikelijke verwijzing naar het streven om de rente geleidelijk te verhogen werd door de Fed toen al niet genoemd.

De Fed koos vorig jaar nog duidelijk voor een beleid om de rente stapje voor stapje te verhogen. De laatste rentestap was in december. President Donald Trump uitte herhaaldelijk forse kritiek op het almaar opkrikken van de rente, omdat dit volgens hem slecht zou zijn voor de economie.