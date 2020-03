Federal Reserve draait geldkraan verder open vanwege coronavirus

De Amerikaanse centrale bank heeft meer geld beschikbaar gesteld om de paniek op de financiële markten over onder meer het nieuwe coronavirus het hoofd te bieden. De Federal Reserve, die vorige week al met een noodrenteverlaging kwam, verhoogt deze week de omvang van zijn geldinjecties voor de korte termijn.

De Fed ziet veel druk op de obligatiemarkten, onder meer doordat veel bedrijven noodmaatregelen treffen om met het virus om te gaan. Daarnaast kan een tekort aan liquiditeit, de smeerolie van het financiële systeem, tot een neerwaartse spiraal leiden op de aandelenbeurzen.

De financiële markten beleven maandag een van de zwaarste verliesdagen sinds de val van bank Lehman Brothers in 2008, wat toen de financiële crisis inluidde. Nu heerst er vooral angst voor de virusuitbraak. Ook zijn de olieprijzen gekelderd als gevolg van een geschil tussen Saudi-Arabië en Rusland.

De Fed pompt deze week minimaal 150 miljard dollar in de markt via zogeheten dagtermijndeposito’s. Vorige week was de centrale bank nog bereid om via die operaties 100 miljard dollar te verschaffen. De tweewekelijkse termijndeposito’s worden verdubbeld tot 45 miljard dollar.