Federal Reserve blijft Amerikaanse economie ondersteunen

De Federal Reserve belooft opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen om de coronacrisis door te komen. Vooralsnog vindt de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten het echter niet nodig om zijn belangrijkste rentetarief te wijzigen. Wel heeft de Fed andere steunmaatregelen alvast verlengd tot 31 maart volgend jaar.

Op de financiële markten was al voorzien dat het rentetarief, dat al enige tijd dicht bij nul staat, ongemoeid zou worden gelaten. De centralebankiers lijken af te wachten met wat voor steunmaatregelen de politiek op de proppen komt, nu de coronapandemie voortwoekert in delen van de VS. In het Amerikaanse Congres wordt al enige tijd gepraat over een nieuw steunplan voor de economie, maar de Republikeinen en Democraten zijn er nog niet uit.

„Het pad van de economie hangt sterk af van het verloop van de virusuitbraak”, stellen de beleidsmakers van de Fed in een toelichting op hun rentebesluit. Volgens hen zijn er inmiddels weer kleine verbeteringen te zien als het gaat om de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de VS, nadat afgelopen maanden miljoenen Amerikanen op straat kwamen te staan en gedwongen werden om een uitkering aan te vragen. Maar de situatie is nog altijd aanzienlijk slechter dan voor de crisis.

Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell heeft de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal waarschijnlijk de sterkste krimp ooit doorgemaakt. Later deze week wordt daarover meer duidelijk. De Amerikaanse overheid komt donderdagmiddag (Nederlandse tijd) met een eerste raming van de economische ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Powell denkt verder dat een volledig economisch herstel niet mogelijk is zolang mensen zich nog niet veilig voelen. Dat het aantal virusbesmettingen nu weer omhoog gaat, drukt volgens hem op de economie.

De Fed pompt al geruime tijd heel veel geld in de Amerikaanse economie, onder meer door het opkopen van Amerikaanse staatsleningen en bedrijfsobligaties. Ook kunnen onder meer banken en overheden gebruik maken van goedkope kredieten bij de Fed. Onlangs werd de looptijd van het merendeel van de stimuleringsprogramma’s al verlengd. De enorme hoeveelheid monetaire financiering wordt er deels voor verantwoordelijk gehouden dat de aandelenbeurzen tijdens de coronacrisis door zijn gestegen.