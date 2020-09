Fed-voorzitter: pad naar economisch herstel lang en onzeker

Het pad naar economisch herstel in de Verenigde Staten van de coronacrisis is lang en erg onzeker, al zijn er wel duidelijke tekenen van herstel van de Amerikaanse economie. Dat stelt voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve.

Powell verschijnt dinsdag in het Amerikaanse Congres om verantwoording af te leggen over het beleid van de Fed tegen de crisis. Hij zegt in een vooraf gepubliceerde verklaring dat veel economische indicatoren wijzen op verbetering, maar dat de werkgelegenheid en de economische activiteit in de VS nog altijd behoorlijk onder het niveau van voor de coronacrisis liggen. De Fed zal volgens hem alles blijven doen om het herstel van ’s werelds grootste economie van de virusuitbraak te ondersteunen.

Naast Powell zal ook de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin in het Congres verschijnen.