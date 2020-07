Fed verlengt stimuleringsprogramma’s tegen crisis

De Federal Reserve verlengt de looptijd van het merendeel van zijn stimuleringsprogramma’s tegen de coronacrisis met drie maanden tot eind dit jaar. Het gaat bijvoorbeeld om het opkoopprogramma voor obligaties. Dat maakte de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten bekend.

Volgens de Fed zorgt de verlenging voor meer zekerheid op de financiële markten over de steun van de centrale bank in de coronacrisis. De Fed begint dinsdag aan een tweedaagse beleidsvergadering. Woensdag wordt dan het rentebesluit bekendgemaakt. Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank geen wijzigingen in het beleid gaan aankondigen. Fed-voorzitter Jerome Powell zal een toelichting geven op het rentebesluit.