Fed-notulen versterken zicht op rentestappen

Beleidsmakers van de Federal Reserve neigen naar een hoger tempo van renteverhogingen. Wel is er vrees voor de gevolgen van een mogelijke handelsoorlog met China. Dat beeld komt naar voren uit de vrijgegeven notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed op 20 en 21 maart.

De tegenvallende economische groei in het eerste kwartaal werd tijdens de beleidsvergadering terzijde geschoven en de vraag was niet meer óf de rente omhooggaat maar in welk tempo. Een aantal Fed-leden was voorstander van snellere rentestappen.

Een grote meerderheid van de beleidsmakers toonde zich bezorgd over de oplopende handelsspanningen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Amerikaanse economie. Ze verwezen ook naar de onrust op de financiële markten sinds president Donald Trump importheffingen oplegde voor buitenlands staal en aluminium. China antwoordde met zijn eigen importheffingen op Amerikaanse producten.

De Fed verhoogde de rente in maart zoals verwacht met een kwart procentpunt. Het belangrijkste tarief kwam door de zesde verhoging sinds eind 2015 op een bandbreedte van 1,5 tot 1,75 procent. Tot die eerste verhoging, ruim twee jaar geleden, stond de rente zeven jaar op nul procent. Er wordt over het algemeen gerekend op nog twee rentestappen dit jaar.

De nieuwe Fed-preses Jerome Powell wees in maart in een toelichting op de rentestap al op de mogelijkheid van snellere rentestappen. Het was voor het eerst dat Powell de voorzittershamer hanteerde na het vertrek van Janet Yellen.