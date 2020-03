Fed-kopstuk voorziet miljoenen werklozen door corona

Maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten in te dammen, kunnen er op korte termijn voor zorgen dat tot wel 46 miljoen Amerikanen zonder werk komen te zitten. Daarvoor waarschuwt Fed-bestuurder James Bullard van de centrale bank in St. Louis. Het door Bullard voorspelde leger van werklozen is een zevende van alle Amerikanen.

Hij wijst onder meer op bedrijven met diensten waarbij doorgaans veel contact is met mensen. Die moeten nu op gezag van de gezondheidsautoriteiten tijdelijk hun activiteiten staken.

Volgens Bullard zal de economische schok voor de VS van korte duur zijn als beleidsmakers snel met noodhulp komen, zoals inkomensondersteuning. Eerder deze week werd een akkoord bereikt over een omvangrijk steunpakket.