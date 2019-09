Fed geeft Wall Street een zetje

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag dicht bij huis gebleven. Na het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank bleven de graadmeters in de min. Pas toen Fed-baas Jerome Powell te kennen gaf dat de centrale bank zijn balans gaat vergroten, werden de verliezen weggepoetst.

De Fed haalde een kwart procentpunt van het belangrijkste rentetarief af, dat nu tussen de 1,75 procent en 2 procent uitkomt. Met de stap was op de financiële markten al rekening gehouden. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 27.147,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 bleef vrijwel vlak op 3306,73 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 8177,39 punten.

FedEx gaf een winstwaarschuwing voor het gehele boekjaar. De pakketbezorger verloor bijna 13 procent. Het bedrijf wijst vooral op de negatieve effecten van de wereldwijde handelsspanningen. Branchegenoot UPS (min 1,1 procent) ging mee naar beneden.

Adobe verloor 1,8 procent. Het softwarebedrijf boekte afgelopen kwartaal een recordomzet, maar de verwachtingen voor de lopende periode vielen wat tegen. Ook levensmiddelenconcern General Mills, bekend van Cheerios, Bugles en Häagen-Dazs, publiceerde cijfers, en ging 0,9 procent omlaag.

Daarnaast reageerden tabaksproducenten op het nieuws dat India elektronische sigaretten gaat verbieden. De stap van India dwarsboomt de uitbreidingsplannen van Philip Morris International (min 0,6 procent) en Altria (min 1,1 procent) in het land. Overigens zijn die bedrijven in gesprek over een fusie.

Maker van vleesvervangers Beyond Meat daalde een kleine 4 procent. Het bericht dat de Canadese fastfoodketen Tim Hortons stopt met het verkopen van ontbijtjes met vleesvervangers van het Amerikaanse bedrijf in de Canadese provincie Quebec, zetten beleggers aan tot verkopen.

De euro was 1,1034 dollar waard, tegen 1,1063 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent minder op 58,10 dollar. Brentolie zakte 1,6 procent in prijs tot 63,49 dollar per vat.