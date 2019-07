Fed-bonus stuwt Wall Street weer naar records

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met nieuwe records gesloten, nadat de toonaangevende Dow-Jonesindex een dag eerder voor het eerst door de grens van 27.000 punten brak. Het sentiment op Wall Street was nog steeds positief door de verwachting dat de Federal Reserve snel met een renteverhoging komt. Verder veerde Facebook op na berichten over een miljardenschikking over diverse privacyschandalen.

De Dow eindigde 0,9 procent hoger op 27.332,03 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 0,5 procent tot 3013,77 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 8244,15 punten.

Fed-president Jerome Powell hield bij zijn verklaringen in het Congres eerder deze week de deur open voor een renteverlaging door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Op de financiële markten wordt rekening gehouden met een rentestap later deze maand.

Facebook won 1,8 procent na berichten dat het bedrijf een schikking heeft bereikt met toezichthouder FTC. Met de betaling van 5 miljard dollar wordt een reeks schandalen afgerond, waaronder dat met Cambridge Analytica. Verder liet president Donald Trump zich kritisch uit over de libra, de cryptomunt van het socialmediabedrijf. Volgens Trump moet Facebook een bankvergunning aanvragen als het met de libra verder wil gaan.

Farmaceut Johnson & Johnson zetten een belangrijke stap in de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen hiv. Het bedrijf bereid een omvangrijke testfase voor. Verder werd bekend dat justitie in de VS naar het concern kijkt wegens verdenkingen dat babypoeder van het bedrijf kankerverwekkend zou zijn. Het aandeel zakte 4,2 procent.

Automaker Ford won 2,9 procent. Het Amerikaanse autoconcern bundelt de krachten met het Duitse Volkswagen op het gebied van zelfrijdende en elektrische auto’s om zo samen de hoge kosten te delen voor de ontwikkeling van nieuwe autotechnologie.

De euro noteerde op 1,1271 dollar tegenover 1,1255 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 60,23 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 66,80 dollar per vat.