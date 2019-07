Fed-baas praat Wall Street omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. De brede S&P 500 ging tussentijds zelfs voor het eerst door de grens van 3000 punten. Beleggers verwerkten de woorden die Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, sprak voor het Huis van Afgevaardigden. Volgens hem staat de bankenkoepel gereed om in te grijpen waar nodig.

De leidende Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,3 procent op 26.860,20 punten. De brede S&P 500 zakte al snel weer onder de 3000 punten maar sloot nog wel 0,5 procent in de plus op 2993,07 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan tot 8202,53 punten.

Kenners zien in het optreden van Powell een bevestiging dat er binnenkort waarschijnlijk een renteverlaging aankomt. De Fed-preses had immers de mogelijkheid om de markt van die verwachting af te helpen, maar die kans greep hij niet.

Bij de bedrijven ging de aandacht uit naar Levi Strauss dat 12 procent verloor na cijfers. De omzet van de jeansmaker ging omhoog, maar de winst daalde flink, vooral vanwege kosten voor de beursgang in maart.

Farmaceut Pfizer zag zijn beurswaarde 1,6 procent stijgen. De Europese Commissie ging onder voorwaarden akkoord met de fusie van de consumentenonderdelen van Pfizer en de Britse branchegenoot GlaxoSmithKline. Wel moet Pfizer het merk ThermaCare, bekend van onder meer warmtekompressen, afstoten

Tesla won bijna 4 procent. Het concern zou voorbereidingen treffen om zijn productie van elektrische auto’s op te voeren in de fabriek in Fremont, vooralsnog de enige volledige autofabriek van Tesla.

Wat betreft de handelsontwikkelingen is het overleg tussen de VS en China op hoog niveau hervat, na de eerder overeengekomen wapenstilstand in het handelsconflict. Volgens economisch adviseur van het Witte Huis Larry Kudlow verliepen de gesprekken constructief, maar mogen geen wonderen worden verwacht.

De euro was 1,1253 dollar waard, tegen 1,1262 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd, geholpen door geslonken voorraden, 4,3 procent duurder op 60,32 dollar. De prijs van Brentolie klom 3,9 procent tot 66,68 dollar per vat.