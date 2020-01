Fed-baas Powell waarschuwt voor onzekerheid rondom coronavirus

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China zorgt voor extra onzekerheid over de groei van de wereldeconomie. Zeker in China zal de uitbraak op korte termijn gevolgen hebben voor de economische activiteit, zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken.

Powell weigerde te speculeren wat het coronavirus voor gevolgen zal hebben voor de Chinese economie en de mondiale economie. Wel liet hij weten dat de Fed de impact die het virus heeft „zorgvuldig in de gaten houdt”.

De centralebankier deed zijn uitspraken tijdens een toelichting op het rentebesluit van de Fed. De bank hield het belangrijkste Amerikaanse rentetarief zoals verwacht gelijk.