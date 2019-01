Fed-baas laat zich niet kisten door Trump

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zou niet opstappen als president Donald Trump hem dat zou vragen. Het antwoord van de baas van de Amerikaanse koepel van centrale banken op een vraag hierover tijdens een paneldiscussie was kort maar krachtig: „nee”.

Trump uitte recent veel kritiek op de Fed en Powell omdat de president het opkrikken van de rente niet ziet zitten. De president zou zelfs even met het idee hebben gespeeld om Powell te ontslaan, al werd dat bericht later door het Witte Huis tegengesproken.

Powell deed mee aan een bijeenkomst in Atlanta met voorgangers Janet Yellen en Ben Bernanke. Daar hamerde hij erop dat de Fed altijd goed luistert naar wat er in de markt leeft. Powell zei verder dat recente economische cijfers er goed uitzien voor de Verenigde Staten.

De financiële markten hielden alle opmerkingen sterk in gaten. Nadat Powell aan het woord was geweest, veerden de beursgraadmeters in New York stevig op. De stemming op Wall Street was sowieso al goed. Beleggers reageerden op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat veel beter uitviel dan verwacht. Ook leefde er optimisme over de handelsspanningen met China.