FDF: Tal van boerenacties volgende week

Het staat vast dat Nederland volgende week te maken krijgt met tal van acties van boze boeren.

Daarover bestaat volgens voorman Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) geen enkele twijfel. „We zullen Nederland helpen om stikstof te besparen”, zei hij nadat landbouwminister Schouten maandag een ultimatum van de groep naast zich had neergelegd.

De boeren wilden dat zij uiterlijk op 21 juli haar omstreden veevoermaatregel zou intrekken. Dat Schouten daar niet op ingaat, was voor FDF geen verrassing.

Volgens Van den Oever zullen de boerenprotesten vanaf 21 juli uiteenlopen van wegblokkades en barricades tot aan wilde acties, die overal in het land zomaar kunnen opduiken. „De acties zullen vooral plaatsen met veel stikstofuitstoot treffen, want de minister wil voor 1 september 0,4 kiloton stikstof besparen. Daar zullen we dan voor zorgen.”

Deze week verwacht Van den Oever geen boerenprotesten. „We moeten met dit mooie weer het gras inkuilen, zodat het vee in het najaar voldoende eiwitrijk voer te eten heeft. Minder eiwit in het voer, zoals de minister wil, is heel ongezond voor de dieren.”

Verbod

Een landelijk verbod op boerenprotesten waarbij landbouwvoertuigen zoals trekkers worden ingezet, komt er niet. „Dat is juridisch niet haalbaar en is te vergaand. Zolang de boeren zich houden aan de regels, mogen zij demonstreren.” Dit liet burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag weten na afloop van het beraad van de 25 Veiligheidsregio’s.

De transportbranche roept actievoerende boeren op hun protesten in het vervolg ‘publieksvriendelijker’ te laten plaatsvinden. Door de recente blokkades van wegen en distributiecentra stonden vrachtwagens stil en daardoor moesten bedrijven extra kosten maken. „Wij willen gewoon ons werk kunnen doen”, benadrukt Transport en Logistiek Nederland (TLN).