FDF-bestuur: Geen thuisbezoekactie bij politici

De oproep van boeren in een appgroep van Farmers Defence Force (FDF) om woensdag politici van regeringspartijen thuis te bezoeken, gaat volgens het bestuur van FDF om „minder dan een gerucht.”

„Er zijn geen plannen om binnenkort Kamerleden thuis te bezoeken”, reageert het bestuur dinsdagmiddag in een persbericht. De oproep is volgens de boerenactiegroep „een willekeurig appje in een willekeurige appgroep.”

Fractievoorzitters coalitie hekelen oproep Farmers Defence Force

Een lid van een appgroep van Gelderse boeren opperde om Tweede Kamerleden van coalitiepartijen komende woensdag thuis te bezoeken, om „zwart op wit” te krijgen of zij de veevoermaatregelen van landbouwminister Carola Schouten steunen. Verschillende politici reageerden maandag boos op dat plan.

Schouten wil dat boeren vanaf 1 september de hoeveelheid eiwit in hun veevoer verminderen, omdat vee daardoor minder stikstof uitstoot. Sommige boeren zijn daar tegen, omdat de maatregel volgens hen slecht is voor de gezondheid van hun dieren.